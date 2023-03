Zehntausende Einsprüche gegen die neuen Regeln für die Grundsteuer hat es nach Angaben des Thüringer Finanzministeriums bisher in Thüringen gegeben.

Ein Ministeriumssprecher sagte MDR THÜRINGEN, bisher seien etwa 400.000 Grundsteuerbescheide an die Grundstücksbesitzer verschickt worden. Dagegen seien bis Anfang März rund 30.000 Einsprüche bei den Finanzämtern eingegangen. Etwa 7,5 Prozent der ausgegebenen Bescheide haben also zurzeit keinen Bestand. In Sachsen ist die Zahl der Einsprüche gegen die Grundsteuer-Erklärung ähnlich hoch.