Die Zeile 41 werden Sie bei ELSTER tatsächlich vergeblich suchen. Das ist noch ein Relikt aus Papierzeiten. An der Stelle, an der Sie auf diese Zeile verwiesen werden, legen Sie einfach für jeden Eigentümer, also jeden Ehepartner, einen eigenen Datensatz an ("Eigentümer hinzufügen"). Das ist auch der Moment für das Eintragen der Steuer-ID (jeder hat eine eigene) und dazu der Steuernummer, die bei Eheleuten in der Regel die gleiche ist und in beide Eigentümer-Formulare eingetragen wird.