Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler empfiehlt in solchen Fällen, sich mit dem Finanzamt in Verbindung zu setzen und nachzuweisen, wie die Nutzung/der Wert des Grundstückes tatsächlich ist. Gerade in Randbereichen von Wohnsiedlungen kann das sehr bedeutsam sein, wenn ein Stück "Acker" quasi plötzlich den Bodenrichtwert der benachbarten Baugrundstücke hat. Ob das Finanzamt aber einlenkt, das bezweifelt Frau Karbe-Geßler.

Allerdings berücksichtigen sie Faktoren wie die Lage (auf dem Land oder in der Stadt) oder die Infrastruktur nicht, das wird mit Hilfe der Mietniveaustufe korrigiert. Jede Gemeinde ist einer Mietniveau-Stufe zugeordnet. Am Ende gibt es einen Zuschlag oder Abschlag auf die pauschalen Werte der Netto-Kaltmiete.

Es warten nun alle mit Spannung darauf, was das Bundesverfassungsgericht am Ende daraus macht. Es hat ja den ganzen Zauber erst losgetreten. Dass wir um die Grundsteuer herumkommen, das ist ausgeschlossen. Das wäre auch dumm, es fließt in die Gemeinden, in denen wir selbst wohnen. Finanziert wird alles, was wir gern haben wollen. Von der Laterne bis zum Kindergarten.