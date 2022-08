Der Zeitrahmen für die Abgabe der Grundsteuererklärung für Grundstückseigentümer in Thüringen steht weiter in der Kritik . Die Steuerberaterkammer Thüringen hält den 31. Oktober für nicht haltbar. Wie der Geschäftsführer der Kammer, Thomas Schneider, sagte, ist der Termin nicht zu schaffen.

Laut Vizepräsident Lutz Scherf ist die Reform schlecht vorbereitet. In der "Thüringer Allgemeinen" sprach er von einem Flickenteppich. Scherf kritisierte, dass die Grundsteuer nicht bundeseinheitlich reformiert worden sei. Wie schon der Verein "Haus und Grund" nennt auch die Thüringer Steuerberaterkammer die Grundsteuererklärung zu kompliziert. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Peter Adrian, hatte zuletzt gefordert, die Frist um sechs Monate bis Ende April 2023 zu verlängern.

Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) sagte MDR THÜRINGEN am Montag, dass sie die Frist für die Grundsteuererklärung nicht verlängern wolle. Der Stichtag für die Abgabe sei bundeseinheitlich der 31. Oktober. Daran müsse sich auch Thüringen halten. Nach Angaben der Ministerin sind die Kommunen davon abhängig, dass die Daten rechtzeitig vorliegen. Sie müssten die Daten bis 2024 weiterverarbeiten.

Taubert verwies zudem darauf, dass Thüringen die Grundsteuer nach dem Bundesmodell berechnet. Das sei seit zwei Jahren klar. Die Steuerberater hätten also genug Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. Die Ministerin forderte die Steuerpflichtigen auf, sich an den Computer zu setzen und die Erklärung über Elster online abzugeben. Dafür müsse man sich mal eine Stunde Zeit nehmen und sich einlesen. Dann sei es aber auch zu schaffen, die Erklärung abzugeben, so Taubert.