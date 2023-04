Ein Großteil der Thüringer Immobilienbesitzer hat den Angaben zufolge die Erklärungen inzwischen vorgelegt. Bis Ende März seien etwa 1,07 Millionen entsprechender Dokumente in den Finanzämtern eingegangen. Das entspreche einer Quote von etwa 86 Prozent. Davon seien etwa 83 Prozent elektronisch übermittelt worden. Insgesamt stünden noch etwa 18.000 Erklärungen im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform in Thüringen aus.