Wegen Personalmangel Kommunen bitten um Aufschub bei Grundsteuerfrist

In Nordhausen arbeite man dagegen unter Hochdruck daran, in der Zeit zu bleiben. Die Situation in den Kommunen sei unterschiedlich, meint auch Finanzministerin Taubert: "Die Kommunen müssen wie alle anderen auch jetzt diese Eingabe abarbeiten und müssen mit uns gemeinsam einen Plan machen, wie sie diese Abarbeitung jetzt Stück für Stück vollziehen. Und das machen wir bilateral – je nachdem, wie die Problemlage in der einzelnen Kommune tatsächlich ist."