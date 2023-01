Vier Tage vor Ende der Abgabefrist fehlen in Thüringen noch immer rund 390.000 Grundsteuererklärungen. Wie das Finanzministerium mitteilte, sind bis Donnerstag etwa 860.000 bei den Finanzämtern in Thüringen eingegangen. Das entspricht circa 69 Prozent aller abzugebenden Erklärungen. Am Dienstag läuft die Frist für die Abgabe aus.