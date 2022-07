Gutachten "Globale Minderausgabe" offenbar verfassungswidrig

Die sogenannte "globale Minderausgabe" von 330 Millionen Euro im aktuellen Landeshaushalt ist zumindest in Teilen verfassungswidrig. Diese Auffassung vertritt der Staatsrechtler Helmut Siekmann in einem Gutachten, das die Grünen im Landtag in Auftrag gegeben haben. Demnach würden durch die pauschalen Kürzungen Rechtsgrundsätze wie Transparenz und die Budgethoheit des Parlaments verletzt.