Da in Thüringen die Zustimmung für den Bau von Windrädern begrenzt ist, will Klimaminister Habeck Anwohner mit Geld locken. Nach Habecks Worten möchte der Bund künftig sogenannte Bürger-Windparks fördern. Die Renditen sollen an die Bevölkerung in der Nachbarschaft fließen. Ziel ist laut Habeck, zwei Prozent der Bundesfläche für den Bau von Windrädern bereitzustellen.