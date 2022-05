Bei dem Treffen auf Schloss Ettersburg bei Weimar verlangte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Bundesregelungen für Pumpspeicherwerke, um Strom zu "parken". Thüringen verfügt mit der Anlage in Leibis in Südthüringen über das größte Pumpspeicherkraftwerk in Deutschland. Auch an den Saale-Talsperren gibt es kleinere Anlagen. Bei einem Überangebot an Strom pumpen sie Wasser von unten in ein höher gelegenes Becken. Wird Strom gebraucht, wird das Wasser abgelassen, treibt Turbinen an und liefert wieder Strom.