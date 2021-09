Die Thüringer Kliniken und Bildungseinrichtungen des SRH-Konzerns kämpfen mit den Folgen eines Hackerangriffs. Die IT-Infrastruktur des Verbundes von Kliniken und Bildungsstätten mit Sitz in Heidelberg war am Wochenende von Unbekannten mit einer Schadsoftware angegriffen worden. Ein Sprecher der Holding sagte am Donnerstag, Patientendaten seien jedoch jederzeit sicher gewesen.

Von der Cyberattacke sind bundesweit fast ein Dutzend SRH-Einrichtungen betroffen. In Thüringen wurden das Klinikum in Friedrichroda sowie die Hochschule für Gesundheit in Gera direkt angegriffen. Die Akutkliniken in Suhl und Gera waren nicht Ziel des Angriffs. Ihre Daten-Schnittstellen nach außen wurden aber vorsorglich deaktiviert. Mit Hilfe externer Experten sollen die Systeme geprüft und wiederhergestellt werden.