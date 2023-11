Anders sähe ein Fall aus, bei dem es sich nicht um ein Vereinsmitglied handelt, sondern zum Beispiel um einen Trainer, der ohne Mitgliedschaft ehrenamtlich eine Mannschaft betreut. Das kommt gar nicht so selten vor in den Sportvereinen, dass plötzlich Eltern zum Trainer mutieren. Hier greift das Haftungsprivileg nicht, der Verein könnte also sagen: Du hast einen Schaden angerichtet, also zahle in bitte auch. Schlimmer wird es, wenn der Trainer gar zum "Kindertaxi" wird. "Ich würde einem solchen Trainer eine private Haftpflichtversicherung empfehlen, die die Vereinstätigkeit ausdrücklich mit abdeckt", empfiehlt Anne Jakob.