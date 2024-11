Thüringens 40 kommunale Hallenbäder stehen finanziell vor dem Abgrund. In einer sogenannten Zukunftskonferenz berieten am Dienstag Badbetreiber, Kommunalpolitiker, der Landessportbund Thüringen und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) über die notwendigen Schritte zur Rettung dieser Einrichtungen. Sie appellierten an das Land, sich an den Betriebskosten zu beteiligen, da andernfalls ein dauerhafter Betrieb vieler Bäder kaum noch möglich sei.