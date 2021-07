Die "Hammerskins" gibt es seit etwa 30 Jahren. Die Neonazi-Organisation ist weltweit aktiv und wie ein Rockerclub in nationale und regionale Chapter organisiert. Der Bund prägt das Geschäft mit rechtsextremer Musik entscheidend mit. Mitglieder waren immer wieder an rassistischen Angriffen und Anschlägen beteiligt.

Zwar gab es bisher in Thüringen keinen eigenen Ableger, nach MDR-Recherchen veranstalten aber fränkische "Hammerskins" seit Jahren Neonazi-Konzerte in Kirchheim bei Erfurt. Auch bei dem rechtsextremen Großkonzert "Rock gegen Links" in Themar 2017 waren Hammerskins aus ganz Deutschland an der Organisation und Durchführung beteiligt.