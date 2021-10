Gerade Führungskräfte werden im Handwerk gebraucht: "Unser ganz großes Problem ist die Unternehmensnachfolge. Wenn wir die nicht haben, wird es immer weniger Handwerksbetriebe geben." Deshalb gibt es die Berufsorientierung auch an Gymnasien. "Wobei man ehrlicherweise sagen muss: Es ist schwer, an Gymnasiasten heranzukommen", sagt André Kühne. Nicht alle Schulen würden sich daran beteiligen, erzählt auch Ellen Mangold. Doch sie ist überzeugt: "Die Berufsorientierung ist das Beste, das es gibt, um den Schülern zu zeigen, wofür sie Neigungen zeigen."

Nina Sattler aus der 9b des Erfurter Heinrich-Mann-Gymasiums jedenfalls fand den Tag, an dem sie sich auf dem Feld "Farben und Lacke" ausprobieren durfte, "ganz interessant". Bisher habe sie "eher so in Richtung Studium" gedacht, "aber jetzt würde ich das vielleicht auch in Betracht ziehen". Ihre Klassenkameradin Laila Mönch fand die Schnupperwoche "ganz okay". Auch wenn sie sich eher in Richtung Studium orientieren wolle.