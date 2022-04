Die Handwerkskammer Erfurt überreichte am Samstag in der Messehalle insgesamt 473 Frauen und Männern die Meisterbriefe. Wegen der coronabedingten Pause 2021 wurden in diesem Jahr zwei Meister-Jahrgänge freigesprochen. Nach Angaben der Kammer ist die Zahl der Absolventen in der Meisterausbildung in den vergangenen Jahren stabil geblieben.