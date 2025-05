Zu einem anderen Ergebnis kamen Forscher am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Augsburg in einer Überblicksstudie, in der fünf große Studien aus Norwegen, Spanien, Tschechien, England und Schweden miteinander verglichen wurden. Darin zeigt sich, dass ein Smartphone-Verbot messbar positive Effekte auf das soziale Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern hat. Ein striktes Handyverbot ist laut den Forschern in den unteren Klassen sinnvoll.