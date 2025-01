Der finanzielle Spielraum sei auch dadurch eingeschränkt, dass Thüringens Steuereinnahmen zwar wachsen, "aber längst nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren", sagte Butzke. Zudem würden die Thüringer nicht nur älter, sondern auch weniger. Und was besonders problematisch sei - die Zahl der Erwerbstätigen gehe in den kommenden Jahren zurück. Der Einwohnerrückgang habe Einfluss auf die Höhe der Zahlungen, die Thüringen aus dem Länderfinanzausgleich erhalte.