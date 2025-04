Thüringens Finanzministerin Katja Wolf verteidigte bereits am Donnerstag die Aufnahme von Schulden zur Finanzierung der Landesausgaben in diesem Jahr. "Schulden sind nicht per se etwas Schlechtes", sagte die BSW-Politikerin in der Generalaussprache. "Wir brauchen Spielräume für Zukunftsprojekte", so Wolf. Die Verschuldung des Landes erfolge verfassungskonform. Auch der Bund und einige andere Bundesländer gingen diesen Weg.