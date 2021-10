Die Thüringer Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich forderte in der Landtagsdebatte, auch über neue Kredite nachzudenken. Man habe zwar ein beachtliches Haushaltsvolumen, sagte Rothe-Beinlich, "aber kaum Spielräume, und das ist ein echtes Problem". Daher müsse das Thema Kredite noch einmal angesprochen werden. "So viele Möglichkeiten oder Stellschrauben gibt es nicht", betonte Rothe-Beinlich.

Die Thüringer Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich. Bildrechte: MDR/Holger John

Ihrer Ansicht nach stecke Thüringen aus mehreren Gründen in einer schwierigen Situation, die neue Kredite rechtfertigen würden. Sie führte unter anderem die Corona-Pandemie und die Klimakrise an. So könne man die Klimakrise als Krise definieren, in der Investitionen nötig seien. Wenn keine anderen Mittel zur Verfügung stünden, müsse man dafür Kredite aufnehmen.