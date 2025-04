Im Thüringer Landtag haben am Donnerstag die Fraktionen über den Landeshaushalt 2025 diskutiert. Thüringens Finanzministerin Katja Wolf verteidigte dabei die Aufnahme von Schulden zur Finanzierung der Landesausgaben in diesem Jahr.

"Schulden sind nicht per se etwas Schlechtes", sagte die BSW-Politikerin in der Generalaussprache im Parlament in Erfurt. Sie seien dann zu vertreten, wenn sie Thüringen durch Investitionen in den Kommunen, in Schulen und Infrastruktur zukunftsfähiger machen.