Das Land Thüringen will in den kommenden Monaten Schwerpunkte bei den Haushaltsausgaben setzen. Dazu will die Regierung aus CDU, BSW und SPD eine Strukturkommission, also eine Expertenrunde, einsetzen. Finanzministerin Katja Wolf (BSW) reagiert damit auf die klamme Klassenlage des Landes, wie sie am Dienstag in Erfurt sagte.