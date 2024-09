Die einzelnen Ressorts hätten sich nicht an die Vorgabe gehalten, sich in ihren Ausgabewünschen am Haushaltsniveau von 2023 zu orientieren. Taubert schließt zudem nicht aus, in diesem Jahr weniger Steuern einzunehmen als geplant. Im Mai war bereits bekanntgeworden, dass das Land voraussichtlich 122 Millionen Euro weniger einnehmen werde als bisher veranschlagt. Den Haushaltsentwurf für 2025 will Taubert am Dienstag im Kabinett präsentieren.