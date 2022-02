Die Oberbürgermeister der fünf kreisfreien Städte Thüringens sowie der großen Kreisstadt Eisenach wollen noch in diesem Jahr finanzielle und strukturelle Nachbesserungen bei den Zahlungen des Landes an die Kommunen. In einer gemeinsamen Erklärung der Kommunalpolitiker vom Mittwoch heißt es, das zusätzliche Finanzpaket in Höhe von 130 Millionen Euro, das der Landtag Ende vergangener Woche beschlossen hat, sei ein richtiger Schritt. Weitere müssten nun folgen. Dazu gehöre auch die Reform des Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen.