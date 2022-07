Der Staatsrechtler Helmut Siekmann hält die Kürzungsvorgabe "globale Minderausgabe" von 330 Millionen Euro im aktuellen Thüringer Haushalt zumindest in Teilen für verfassungswidrig. Siekmann hat dazu ein Gutachten im Auftrag der Grünen-Landtagsfraktion verfasst. Darin heißt es, die pauschalen Kürzungen würden Rechtsgrundsätze wie Transparenz und die Budgethoheit des Parlaments verletzen.

Die "globale Minderausgabe" hatte die oppositionelle CDU bei den Haushaltsverhandlungen im vergangenen Jahr durchgesetzt. Die Regelung zwingt die Landesregierung, bis zum Jahresende 330 Millionen Euro einzusparen - ohne dass der Landtag benennt, wo das Geld zu kürzen wäre. Da die rot-rot-grüne Minderheitsregierung für die Verabschiedung des Haushalts auf Stimmen aus der Opposition angewiesen war, stimmte sie dem Kompromiss zu. Die Grünen kündigten aber an, die umstrittene Haushaltskürzung rechtlich überprüfen zu lassen.

Das Gutachten kommt nun zu dem Schluss, dass ein Parlament nicht einfach den Finanzminister anweisen kann, den Haushalt pauschal zusammenzukürzen - ohne selbst im Blick zu haben, an welchen Stellen genau die Mittel zu streichen seien. Siekmann sagte, er rate dazu, die Verfassungsmäßigkeit der Minderausgabe vor dem Landesverfassungsgerichtshof prüfen zu lassen. Es lasse sich nicht eindeutig sagen, dass mit der globalen Minderausgabe gegen Verfassungsrecht verstoßen worden sei. Die Fachliteratur habe die Problematik bislang nicht intensiv behandelt.

Trotz dieser Einschätzung will die Grünen-Landtagsfraktion nicht gegen die für 2022 verabschiedete globale Minderausgabe klagen. Vielmehr ziehe man daraus einen politischen Schluss für die nächsten Haushalte, sagte die Vorsitzende der Fraktion, Astrid Rothe-Beinlich. Die Grünen würden für den Haushalt 2023 eine erneute globale Minderausgabe nicht akzeptieren. Der Gang vors Verfassungsgericht soll aber die allerletzte Lösung sein.

In den vergangenen Monaten hat vor allem die Umsetzung der Sparvorgaben zu zahlreichen Konflikten in der Landespolitik geführt. Während Rot-Rot-Grün argumentiert, die globale Minderausgabe verhindere wichtige Zukunftsinvestitionen, wirft die CDU der Landesregierung vor, dieses finanzpolitische Instrument falsch einzusetzen und zentrale Ausgaben so zu blockieren.