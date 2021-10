Zwölf Milliarden Euro Rot-Rot-Grün stellt Entwurf für Thüringer Rekordhaushalt vor

Mit dem geplanten Thüringer Haushalt für nächstes Jahr soll erstmals die Zwölf-Milliarden-Marke überschritten werden. Das geht aus dem rot-rot-grünen Kabinettsentwurf zum Etat 2022 hervor, den Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag vorgestellt hat.

Nach Ansicht der CDU-Landtagsfraktion setzt sich damit der - so wörtlich - "überzogene Ausgabenkurs der vergangenen sechs Jahre" fort. Der Parlamentarische Geschäftsführer Andreas Bühl kritisierte, statt ernsthaft zu sparen, werde der rot-rot-grüne Wunschzettel schöngerechnet.

Der Chef der FDP-Gruppe, Thomas Kemmerich, sagte, die Rücklagen in Höhe von 687 Millionen vollständig aufbrauchen zu wollen, gleiche einer verdeckten Schuldenaufnahme. Die FDP fordere einen Haushalt, der konsequent auf Generationengerechtigkeit ausgerichtet sei. Wichtig sei, in die Zukunft zu investieren, insbesondere in Bildung und Digitalisierung. "Hier braucht es eine weitblickendere Entscheidung, ansonsten steht Thüringen schon bald mit heruntergelassenen Hosen da", sagte er.