Deutlich weniger ausgegeben als geplant wurde etwa in den Bereichen Personal und Finanzierung von EU-Programmen. Durch die geringeren Ausgaben konnte das Land auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 288 Millionen Euro verzichten. Thüringen habe somit zu den Bundesländern gehört, die entgegen der Planung keine neuen Schulden aufnehmen mussten, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD).

Taubert schloss aus, dass Teile der übrig gebliebenen 624,3 Millionen Euro genutzt werden, um den Einsparbeschluss des Landtags in Höhe von 330 Millionen Euro in diesem Jahr umzusetzen. Dieser Weg sei vom Landtag ausdrücklich versperrt worden.

Taubert verglich die Situation mit einer verschlossenen Scheune. "Sie bleibt zugeschlossen, weil die CDU den Schlüssel weggeschmissen hat." Die Ministerin spielte damit darauf an, dass die oppositionelle CDU ihre Zustimmung zum Haushalt an den Einsparbeschluss geknüpft hatte.

Über einen möglichen Thüringer Doppelhaushalt bis zur nächsten Wahl 2024 will die Landesregierung im März entscheiden. Das Kabinett werde sich voraussichtlich in seiner Sitzung am 8. März mit dieser Frage abschließend beschäftigen, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums auf Anfrage. Finanzministerin Taubert habe den anderen Regierungsmitgliedern am Dienstag das Für und Wider eines Zwei-Jahres-Haushalts dargelegt. Wie die Entscheidung des Kabinetts ausfalle, sei noch offen, so der Sprecher.