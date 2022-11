Die CDU-Fraktion kündigte nach einer Klausur am Mittwoch an, insgesamt rund 200 Änderungsanträge in das parlamentarische Verfahren einzubringen. Die Anträge könnten im Haushalts- und Finanzausschuss beraten werden. Wenn sich die rot-rot-grüne Minderheitsregierung bewege, könne der Etat auch noch wie geplant im Dezember vom Landtag verabschiedet werden, heißt es von der Fraktion.