Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) warf der CDU einen schlechten Verhandlungsstil vor. Ramelow sagte MDR THÜRINGEN, die Landesregierung habe ihren Haushaltsentwurf Anfang August an den Landtag weitergeleitet. Die CDU fordere nun von der Landesregierung, den Entwurf zu ändern, mache aber selbst keine eigenen Vorschläge. Das sei kein Umgang, den Politiker pflegen sollten.

Nach Angaben Ramelows hat CDU-Fraktionschef Mario Voigt in einer früheren Verhandlungsrunde gebeten, dass das Land im Jahr 2025 über eine Rücklage von 500 Millionen Euro verfügen sollte. Das habe ihm Finanzministerin Heike Taubert schriftlich zugesagt, so Ramelow. Nach Angaben des Ministerpräsidenten sind jetzt zudem die Abgeordneten in der Pflicht, den Landeshaushalt auf den Weg zu bringen. Das Budgetrecht sei das Königsrecht des Parlaments.