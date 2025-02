Die Verhandlungen über den Thüringer Landesetat 2025 geraten ins Stocken. Die Linke will dem Haushalt im Landtag nicht zustimmen, wenn darin die geplante Abschiebehaft in Thüringen aufgeführt ist. Linke-Fraktionschef Christian Schaft sagte, die Abschiebehaft sei für seine Fraktion keine Verhandlungsmasse . Abschiebehaft führe nicht dazu, dass straffällige Ausländer schneller das Land verlassen würden.

37 Abschiebungshaftplätze in Thüringen zu errichten, ist ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag von CDU, BSW und SPD. Bisher nutzt Thüringen Haftplätze in Rheinland-Pfalz für Asylsuchende und Geflüchtete, die abgeschoben werden sollen. Jetzt plant das Land eine eigene Einrichtung in der JVA Arnstadt (Ilm-Kreis). Die geschätzten jährlichen Kosten sollen sich auf rund 3,4 Millionen Euro belaufen.