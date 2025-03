Die Linke-Fraktion im Thüringer Landtag will im Entwurf für den Landeshaushalt 2025 knapp 200 Millionen Euro umschichten. Die Fraktion will dazu in den Etatverhandlungen im Landtag 159 Änderungsanträge einreichen. Linke-Fraktionschef Christian Schaft sagte, damit seien keine zusätzlichen Ausgaben verbunden.