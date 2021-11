Der Haushaltsausschuss des Thüringer Landtags hat sich am Freitag mit dem Haushalt für das Jahr 2022 beschäftigt. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) sprach von einem solide finanzierten Ausgabenpaket mit vielen sozialen Schwerpunkten. Die Opposition kritisierte die Höhe der Ausgaben und will in einigen Punkten noch nachverhandeln.

Die Oppositionsparteien dagegen haben den Haushalt für 2022 kritisiert. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Marion Voigt bezeichnete ihn als nicht zukunftsfähig. Das Zahlenwerk richte sich gegen die Bürger in Dörfern und kleinen Städten. In Thüringen lebten mehr Menschen in den 535 Gemeinden mit unter 5.000 Einwohnern, als in den vier Städten mit über 50.000 Einwohnern.