Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) will im nächsten Jahr keine neuen Schulden aufnehmen. Nach einer Haushaltsklausur der Landesregierung auf Schloss Ettersburg nannte Taubert neue Schulden ungesetzlich. Sie seien gesetzlich nur in einer Notlage wie in der Corona-Krise möglich.