Die Regierungsfraktionen von Linke, SPD und Grünen in Thüringen rechnen mit schwierigen Verhandlungen für den Landeshaushalt 2023. Linke-Fraktionschef Steffen Dittes sagte MDR THÜRINGEN, der Etat und die Debatte darüber seien zwar das Königsrecht des Parlaments. Aber auch die CDU müsse ihrer Verantwortung für das Land gerecht werden. Gerade in der jetzigen Zeit müsse der Landtag mit der Verabschiedung eines Haushalts für Planungssicherheit sorgen.

Bei solchen Marathon-Runden gebe es am Ende auch Zufallsergebnisse. Laut Rothe-Beinlich drängen die Grünen in den Etatverhandlungen unter anderem auf eine gesicherte Finanzausstattung für sogenannte Sprach-Kindergärten und Investitionen in den Klimaschutz. Einsparungen seien etwa im Bereich Straßenbau möglich, so die Grünen-Politikerin.