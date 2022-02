"Damit hat der Landeshaushalt eine große Chance vergeben", beklagte Karawanskij. "Nämlich in den ländlichen Raum, in klimafreundliches Bauen und in eine nachhaltige Verkehrswende zu investieren." Nach Ansicht der Linken-Politikerin wird jetzt kurzsichtig der Rotstift angesetzt.

Thüringens Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke). Bildrechte: dpa