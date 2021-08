Es geht vor allem um die Höhe der Ausgaben und ob dafür neue Kredite aufgenommen werden müssen. Zudem soll entschieden werden, ob die von den Ministerien angemeldeten zusätzlichen etwa 1.000 Stellen realistisch und finanzierbar sind. Eine der Stellschrauben im Haushalt könnte sein, wann und in welcher Höhe das Land mit der Rückzahlung der Schulden beginnt, die für die Hilfsprogramme in der Corona-Pandemie aufgenommen wurden, hieß es am Rand der Klausur.