Thüringens Finanzministerin Heike Taubert will für den Landeshaushalt 2022 eine Finanzreserve anzapfen und damit ohne neue Schulden auskommen. Die SPD-Politikerin bezifferte das Polster, über das das Land voraussichtlich für den nächsten Etat verfügen kann, am Dienstag in Erfurt auf 687 Millionen Euro. "Eine erneute Kreditaufnahme kommt nicht in Betracht", sagte Taubert nach einer Kabinettssitzung. Die Ministerin kündigte an, dass sie dem Landtag voraussichtlich im Oktober den Haushalt für das kommende Jahr vorlegen wird.