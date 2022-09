Die Ausgaben der Thüringer Landesregierung sollen im kommenden Jahr um fast 900 Millionen Euro auf ein Rekordniveau von rund 12,8 Milliarden Euro steigen. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hat vor dem Start der Beratungen am Montag an den Landtag appelliert, beim Haushalt 2023 Maß zu halten.

Dieser sei nur zu finanzieren, indem das Land rund 640 Millionen Euro aus seiner finanziellen Rücklage nehme, sagte Taubert am Montag bei der Vorlage des Etatentwurfs im Landtag in Erfurt. "Wir zapfen unser Sparbuch in der Hoffnung an, dass es sich schon wieder füllen wird." Der Thüringer Landtag berät am Montag in einer Sondersitzung den Haushalt für das kommende Jahr.