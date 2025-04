Im Thüringer Landeshaushalt für 2025 wird weniger Geld für die Kultur bereit stehen als noch im Vorjahr. Nach Berechnungen von MDR KULTUR sind von der Brombeer-Regierung in diesem Bereich rund 3,5 Millionen Euro weniger eingeplant. Gespart werden soll vor allem bei der Schlössersanierung und bei Baumaßnahmen an Theatern und Orchestern. Es ist die erste Kürzung im Kulturetat auf Landesebene seit zehn Jahren.

Die Museen in Thüringen müssen in diesem Jahr mit weniger harten finanziellen Einschnitten rechnen, als zunächst befürchtet. So wird es 2025 Projektmittel in Höhe von 385.000 Euro für die Häuser geben, das entspricht der Höhe des Vorjahres. Zunächst war geplant worden, hierfür nur 100.000 Euro bereit zu stellen. Dies hätte es für kleine und mittelgroße Museen in diesem Jahr sehr schwierig gemacht, Sonderausstellungen zu finanzieren.