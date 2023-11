Im Streit um den Thüringer Landeshaushalt hat CDU-Chef Mario Voigt den Druck auf die rot-rot-grüne Minderheitsregierung erhöht. So kündigte Voigt in der "Thüringer Allgemeinen" an, dass die Union nur dann über einen möglichen Haushaltsbeschluss im Landtag verhandeln wird, wenn das Kabinett auf die angekündigte Verfassungsklage wegen der Grunderwerbsteuer verzichtet.