Für Thüringens Finanzministerin von der SPD, Heike Taubert, ist die Sache klar: Dem Parlament werde vor der Landtagswahl im September kein Haushaltsentwurf mehr vorgelegt. "Ein Kabinettsbeschluss ist deshalb vor der Wahl obsolet, weil er am Ende auch der Diskontinuität unterlaufen würde. Das heißt, es müsste ohnehin von Neuem begonnen werden." Gesetzesvorhaben, über die nicht abgestimmt wird, müssen in einer neuen Legislatur erneut in den Landtag eingebracht werden. Da die rot-rot-grüne Koalition keine eigene Mehrheit hat und auf Stimmen der CDU angewiesen ist, würde der Haushalt wohl ohnehin nicht mehr in diesem Jahr verabschiedet. Das bedeutet: Vorbereitung in den Fachabteilungen, ja. Einen Entwurf ins Parlament einbringen, nein.