Finanzministerin Heike Taubert (SPD) äußerte sich zu den Berichten vorerst nicht, sie kündigte den Haushaltsabschluss für die Kabinettssitzung in der kommenden Woche an. Taubert sagte jedoch, nicht ausgegebenes Geld gehe in die Rücklage des Landes und stehe dann 2025 zur Verfügung.