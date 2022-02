Ein grauer Knopf an einer Halskette oder an einem Armband - der löst den Hausnotruf des DRK aus und funktioniert bei Stürzen sogar automatisch. Der Alarm landet dann in der Zentrale in Rudolstadt, wo bei Bedarf Hilfe losgeschickt wird. Genutzt wird der Notruf vor allem von alten Menschen. "Die Menschen werden immer älter und einsamer", sagt Stefan Hartig, der den Hausnotruf thüringenweit leitet. Dass die Nachfrage steigt, könne verschiedene Gründe haben. Aber noch immer wüssten viele Menschen nicht, dass es so ein Angebot gibt.

Vier von fünf Klienten sind Frauen, jeder dritte Kunde ist über 85 Jahre alt. 1.200 Kunden sind über 90 Jahre und der älteste ist 106 Jahre alt. Unter den DRK-Kreisverbänden hat Saalfeld-Rudolstadt mit insgesamt 1.700 die meisten Kunden in Thüringen. Allerdings gehört auch Erfurt mit dazu. Die Zentrale in Rudolstadt gibt es seit 1994. Derzeit sind dort acht Mitarbeiter in drei Schichten rund um die Uhr tätig.

In der Thüringer Zentrale des DRK-Hausnorufes arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in drei Schichten. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Mehr als 1000 Klienten in Mühlhausen

Der DRK-Hausnotruf Mühlhausen betreut aktuell 1.042 Frauen und Männer. In den beiden Vorjahren ist die Klientenzahl um jeweils 74 und 73 gestiegen. Mit 229 und 216 Klienten sind in den beiden vergangenen Jahren jeweils überdurchschnittlich viele verstorben oder in ein Heim umgezogen.

In dem meisten Fällen geht es nach Angaben des DRK um unproblematische Stürze oder zum Beispiel einen eingeklemmten Rollstuhl. Auch eine kaputte Waschmaschine oder eine zugefallene Wohnungstür hat schon einen Alarm per Knopfdruck ausgelöst. Nur selten gibt es dringende medizinische Gründe.

So sieht ein Alarmknopf des Hausnotrufs aus; die meisten tragen ihn am Armband. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Einmal im Jahr Hausbesuch

Einmal pro Jahr gibt es einen Hausbesuch. Dabei werden die Angaben in der Klientenkartei überprüft; zum Beispiel Krankheitsbilder und Telefonnummern. Ein Probealarm wird ebenfalls ausgelöst und damit auch die Technik überprüft.

Für besonders einsame Menschen gibt es zusätzlich eine gelbe Taste. Damit können sie auch ohne Notfall wenigstens einmal am Tag Kontakt zur Zentrale haben.