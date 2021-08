Das SRH Wald-Klinikum in Gera bildet seit zwei Jahren wieder selbst Hebammen aus. Damit wollen sie hier den Bedarf an Nachwuchs abdecken, auch weil in den nächsten Jahren immer mehr angestellte Hebammen in den Ruhestand gehen. In der Ausbildung arbeitet das Klinikum mit der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena zusammen. Nach der Novellierung der Hebammenausbildung ist das Berufsbild jetzt ein Bachelor-Studiengang. Den praktischen Teil ihrer Ausbildung absolvieren die zukünftigen Hebammen in Gera. Dort lernen sie auch die Arbeit in der Kinderklinik, in der Gynäkologie und auf der Frühchen-Station kennen.