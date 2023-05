Der Thüringer Hebammenverband hat vor einer weiteren Verschlechterung der Versorgung für Schwangere gewarnt - vor allem in ländlichen Regionen. Die Vorschläge einer Regierungskommission des Bundes zur Krankenhausreform ließen eine weitere Zentralisierung befürchten, sagte die Vorsitzende des Verbandes, Annika Wanierke, zum Internationalen Hebammentag am 5. Mai. "Kurze Wege zum Kreißsaal sind ein wichtiger Sicherheitsaspekt für Mutter und Kind."

Bereits jetzt gebe es in Süd- und Ostthüringen Lücken in der Versorgung. Während der Corona-Pandemie wurden laut Wanierke die Geburtsstationen in Greiz, Schleiz und Hildburghausen geschlossen. "Die umliegenden Krankenhäuser waren darauf weder personell noch strukturell vorbereitet."