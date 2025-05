Schmidt sagt, es gebe aber auch Hebammen, die von der neuen Gebührenordnung profitieren könnten. Gemeint sind vor allem außerklinisch tätige Hebammen , die Hausgeburten begleiten oder in Geburtshäusern arbeiten. Laut Diana Schmidt könnte sich die Qualität der Betreuung auch im Bereich der Vor- und Nachsorge verbessern. Künftig sollen sich freie Hebammen mehr Zeit für die Familien und Frauen bei ihren Hausbesuchen nehmen können. Fixe Pauschalen, die aktuell noch unabhängig von der Dauer eines Termins gezahlt werden, sollen ab November durch eine Fünf-Minuten-Regelung ersetzt werden. Auf diese Weise soll eine Hebamme so viel Zeit bei einer Frau verbringen können, wie nötig ist - und diese Zeit auch entsprechend abrechnen können.

Eine volle Vergütung für die volle Verantwortung - das wünscht sich auch Dienstbeleghebamme Hanneke Birkenstock aus Erfurt. Zu den Stoßzeiten muss sie für alle Frauen gleichermaßen da sein, auch wenn sie dafür künftig abgestaffelt vergütet wird. Wenn eine individuelle Betreuung zum Dogma in den Kliniken erklärt wird, könnte die gesamte Geburtshilfe darunter leiden, glaubt sie. "Dann werden viele Hebammen den Beruf an den Nagel hängen. Und je weniger Hebammen am Ende übrigbleiben, desto weiter kommen wir auch wieder von der Eins-zu-Eins-Betreuung weg".

Der GKV sieht die Lösung in einer grundlegenden Umstrukturierung der Arbeitsbedingungen auf den Belegstationen. Nur so könne die Eins-zu-Eins-Betreuung dort zur Norm werden. "Durch den Hebammenhilfevertrag wird die Geburtshilfe insgesamt gestärkt", so ein Sprecher des Verbands. "Das wird dadurch erreicht, indem das ganze System umgestellt wird - was im Übrigen von allen Beteiligten im Vorfeld so gefordert wurde."