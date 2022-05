Doch bei weiteren Berechnungen wurden auch die Hürden deutlich. Die Thüringer Wärme Service GmbH, eine Tochterfirma der Thüringer Energie AG mit Sitz in Schwarza, müsste in die notwendige, zehn Kilometer lange Wärmeleitung geschätzte 15 Millionen Euro investieren. Geschäftsführer Mathias Friedrich sagt, so eine Investition refinanziere sich nicht in wenigen Jahren. Da bleibe zu viel Unsicherheit: Wie lange bleiben die Abnehmer bei der Stange? Wie lange stellt das Stahlwerk die Wärme zur Verfügung?

Ohne staatliche Bürgschaft oder umfangreiche finanzielle Förderung sei das Projekt nicht zu stemmen, so Friedrich. Im Moment liegt das Konzept dafür also in der Schublade. Auch an anderen Orten in Thüringen verpufft Industrie-Abwärme weiter völlig ungenutzt. Ein großer Teil dieser Abwärme stammt allerdings aus industriellen Prozessen, für die Erdgas und Erdöl genutzt werden. Im Fall eines Embargos fällt der auch weg.

Endenergie- und Nutzenergie-Verbrauch der Industrie in Thüringen 2014 Bildrechte: InRET Nordhausen

Viktor Wesselak sieht ein Riesen-Potenzial für die Zukunft einer sicheren und klimaneutralen Wärmeversorgung: in der Einsparung von Wärmeenergie durch Dämmung und andere Effizienzmaßnahmen. Wenn der Professor kritisiert, dass Deutschland bei der energetischen Gebäudesanierung über viele Jahre nur im Schneckentempo unterwegs war, ist er sich mit Martin Gude aus dem Umweltministerium und Anton Wetzel von der ThEGA einig.