Spannungen zwischen Mietern und Vermietern erwartet

In Thüringen haben deshalb schon viele Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften Mieter gebeten, die monatlichen Abschläge auf freiwilliger Basis zu erhöhen. Laut Emrich hätten dem auch rund 60 Prozent der gefragten Mieter zugestimmt. Aber selbst diese würden wohl vielerorts weitere Erhöhungen im Rahmen der Betriebskostenabrechnung erleben. Für das ohnehin nicht immer unproblematische Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter könnte das in Zukunft weitere Spannungen bedeuten. Von "sozialem Sprengstoff" spricht Emrich.

Sven Rühr warnt davor, sich auf die Regierung zu verlassen. Die 300 Euro aus dem Entlastungspaket würden nicht reichen, um die Mieter vor den horrenden Preisen zu schützen. "Rechnen Sie das durch zwölf, dann sind das nur 25 Euro im Monat. Aber wer bisher 50 Euro für Heizkosten im Monat zahlte, der muss jetzt 100 oder eigentlich 150 Euro zahlen", sagt Rühr und befürchtet, "dass es nächstes Jahr tausende Fälle geben wird, wo Betriebskostenzahlungen dann abgestottert werden müssen und es problematische Gespräche zwischen Mietern und Vermietern geben wird."

Preisedifferenzen in den Regionen

Wohin sich die Heizkosten konkret entwickeln, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht, dass die Preise wohl weiter steigen, wenn Russland die Gaslieferungen über Nordstream 1 nach der vermeintlichen Turbinenwartung nicht wieder aufnimmt. So oder so – schon jetzt zeigt sich, dass die Gaspreise Thüringer Haushalte regional unterschiedlich stark belasten. Das hängt mit den derzeit etwa 30 Fernwärmeerzeugern in Thüringen und deren Energiebedarf zusammen. Gas- und Dampfturbine bei den Stadtwerken Erfurt. Bei den meisten Thüringer Fernwärmeunternehmen spielt Gas eine entscheidene Rolle. Bildrechte: dpa

Besonders hart trifft es Kommunen, deren Fernwärmeerzeuger komplett auf Gas angewiesen sind, wie die Sömmerdaer Energieversorgung GmbH (SEV). Am 1. Juli 2022 hat das Unternehmen den Preis für Fernwärme-Vertragskunden auf 30,57 Cent/kWh angehoben. Am 1. Januar 2022 kostete die Kilowattstunde noch 17,56 Cent. Vor einem Jahr waren es gerade mal 8,93 Cent. Die SEV berechnet die Preise halbjährlich nach einer sogenannten Revisionsformel. Deshalb sind ihre Preise derzeit nicht nur aktuell, sondern auch besonders hoch.

"Unsere Preisrevisionsformel hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass wir Preisvergünstigungen zeitnah an den Kunden weitergeben konnten", erklärt Geschäftsführer Klaus-Dietrich Mattuschek, "jetzt erleben wir leider das Gegenteil." Andere Versorger, die mit Gas heizen, würden bis zum Jahresende nachziehen müssen, ist Mattuschek überzeugt. Er ärgert sich vor allem darüber, dass die SEV gerade an einem Projekt arbeitet, das den Gasbedarf des Unternehmens um 25 Prozent reduzieren soll. Ein Blockheizwerk soll dabei Wasser der Unstrut zur Fernwärmegewinnung nutzen. "Das Problem ist, dass wir erst 2024 damit fertig werden", so Mattuschek.

Warum Ilmenau und Suhl Glück haben könnten

Andere Fernwärmeerzeuger haben derweil das Glück, schon jetzt weniger auf fossile Brennstoffe angewiesen zu sein. Ihre Kunden sind entsprechend besser dran. Die Ilmenauer Wärmeversorgung GmbH zum Beispiel produziert Wärme in einem Blockheizwerk aus Holzabfällen. Aktueller Preis für die Kilowattstunde: 14,94 Cent. Ganz ohne fossile Brennstoffe geht es aber auch hier nicht. "Unsere Wärme entsteht nur zu etwa 35 Prozent aus Erdgas. Den Großteil unserer Wärme erzeugen wir in unserem Biomasse-Heizwerk. Wenn das in der Winterheizperiode nicht mehr ausreicht, haben wir Kessel, die Erdgas oder Öl einspeisen können", erklärt Betriebsleiter Marcus Vogel. Die Heizpreise werden also auch hier steigen, aber deutlich weniger stark als etwa in Sömmerda, auch weil hier Heizöl eine Preisalternative bietet. In Ilmenau haben Mieter und Mieterinen Glück. Die Ilmenauer Wärmeversorgung GmbH verheizen größtenteils Holzabfälle im Blockheizwerk. Bildrechte: IMAGO / ari

Glück könnten laut Frank Emrich auch die Kunden in Suhl haben. Die Stadtwerke Suhl/Zelle-Mehlis GmbH (SWSZ) beziehen einen Teil ihrer Wärme aus der Müllverbrennungsanlage und sind damit zumindest weniger stark von den Gaspreisen betroffen. Aber auch hier sehen Prognosen Preissteigerung von mehr als 70 Prozent vor. So ist es zumindest auf der Website des Unternehmens zu lesen. Eine Nachfrage von MDR THÜRINGEN ließen die SWSZ unbeantwortet. Der Geschäftsführer sei im Urlaub, hieß es zur Begründung.

Auch Kaltmieten und sonstige Nebenkosten steigen

Weil die Heizkosten derzeit das beherrschende Thema sind, wird oft vergessen, dass Mieter sich auch darauf einstellen müssen, dass die sonstigen Nebenkosten und perspektivisch auch die Kaltmieten steigen. "Das Problem hierbei ist, dass auch die Preise für Handwerker und Reparaturmaßnahmen jeder Art steigen", führt Sven Rühr aus. Die Inflation treibe Material- und Dienstleistungspreise. Letztere würden durch den steigenden Mindestlohn im Oktober und den Fachkräftemangel zusätzlich befördert.