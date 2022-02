Daten sammeln, Brief drucken, falten, in den Umschlag packen und in die Post geben: Verbandsdirektor Emrich sagt, dass je nach Dienstleister bis zu fünf Euro Kosten pro Brief entstünden. Ein Ausweg scheint aber in Aussicht, wenn der Mieter oder die Mieterin zustimmt: die Abrechnung wird per E-Mail versandt. Das würde Papier und Kosten sparen.