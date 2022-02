Bis zu fünf Euro pro Brief werden fällig

Daten sammeln, Brief drucken, falten, in den Umschlag packen und in die Post geben: Verbandsdirektor Emrich sagt, dass je nach Dienstleister bis zu fünf Euro Kosten pro Brief entstünden. Ein Ausweg scheint aber in Aussicht, wenn der Mieter oder die Mieterin zustimmt: die Abrechnung wird per E-Mail versandt. Das würde Papier und Kosten sparen.

Die Wohnungsgesellschaft Apolda geht zum Beispiel davon aus, dass das kostenlos möglich wäre. Geht es nach Unternehmenschef Sören Rost, lassen sich die Monatsdaten per App abrufen. Bisher ist das so in der Verordnung nicht vorgesehen, er hofft aber auf eine schnelle Änderung. Rost findet, zwar sei es eine gute Idee, Verbrauchsmengen digital zu erfassen. Es werde aber nicht besonders gut umgesetzt. Statt die Post zu nutzen, sollte auch der Mieterzugang digitalisiert werden.

Mieter Martin Patze, seit 40 Jahren in Apolda bei der Wohnungsgesellschaft eingemietet, hält von der Informationsflut ohnehin nicht viel: "Wenn haufenweise Informationen losgeschickt werden, wird das überhaupt groß gelesen?" Er behalte den Überblick auch ohne Zuschrift. Die Zähler immer selbst ablesen, damit man bei der Betriebskostenabrechnung dann später den Durchblick behält, ob auch alles stimmt. "Da kann ja auch mal ein Zahlendreher passieren." Nun allmonatlich massig Briefe zu verschicken, laufe dem Ziel für mehr Klimaschutz doch entgegen. "Ich will gar nicht wissen, wie viele Bäume dafür gefällt werden müssen." Mieter Martin Patze (rechts) aus Apolda lässt sich von Dirk Bornschein von der iD Immobiliendienstleistung GmbH, einer Tochterfirma der Wohnungsgesellschaft, die Fernablesung erklären. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Verband: Fernwärme und Gas-Preise halten derzeit ohnehin zum Sparen an

Der Mieterbund will das Papier ebenfalls lieber gespart wissen. Mieter sollten unbedingt ihre Briefe als E-Mail-Variante anfordern. "Sie sparen damit nicht nur bares Geld, sondern entlasten auch die Umwelt – schließlich geht es auch um Papiereinsparung und die Vermeidung von Transportaufwand für monatlich tausende Briefe."